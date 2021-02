"Obiettivo Viminale". Salvini vuole un "guardiano" per la Lamorgese: la mossa per fregare Pd e M5s sull'immigrazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Matteo Salvini chiede un cambio di passo. Il leader della Lega a offerto il sostegno a Mario Draghi purché qualcosa cambi rispetto al governo precedente. Sui nomi dei ministri questa grande discontinuità non si è vista. Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, nonostante gli evidenti flop, sono stati confermati all'Interno e alla Salute. Un boccone amaro difficile da digerire per il Carroccio. E così Salvini punta al "commissariamento". L'ex ministro punta infatti a mettere quello che il Corriere della Sera definisce "un guardiano" che monitori la questione migranti e le politiche di sicurezza al Viminale. Tra le persone indicate come perfette per il ruolo a via Bellerio circolano i nomi di Nicola Molteni e Stefano Candiani. Due profili che godono della stima e della fiducia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Matteochiede un cambio di passo. Il leader della Lega a offerto il sostegno a Mario Draghi purché qualcosa cambi rispetto al governo precedente. Sui nomi dei ministri questa grande discontinuità non si è vista. Lucianae Roberto Speranza, nonostante gli evidenti flop, sono stati confermati all'Interno e alla Salute. Un boccone amaro difficile da digerire per il Carroccio. E cosìpunta al "commissariamento". L'ex ministro punta infatti a mettere quello che il Corriere della Sera definisce "un" che monitori la questione migranti e le politiche di sicurezza al. Tra le persone indicate come perfette per il ruolo a via Bellerio circolano i nomi di Nicola Molteni e Stefano Candiani. Due profili che godono della stima e della fiducia di ...

