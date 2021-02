Nuovo sfregio alla memoria di Paolo Rossi | rubati i cimeli dalla sede del Vicenza Ecco com’è andata

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il primo cartellino, i premi partita, la convocazione in nazionale. Sono alcuni deididallo stadio di, dove erano custoditi. La notizia del furto arriva a poco più di due mesi dmorte del campione, scomparso prematuramente il 9 dicembre, all’età di 64 anni, e già vittima di un torto simile, quando nel giorno del suo funerale ne fu depredata la casa. Il furto deidiIl furto allo stadio, che è anchedelcalcio, sarebbe avvenuto in realtà tempo addietro, ovvero prima di quando, nel 2018, quando il patron della Diesel, Renzo Rosso, comprò il club nella vendita all’asta per fallimento. Secondo quanto riportato d...

alla memoria di Paolo Rossi , il campione morto lo scorso 9 dicembre. Dopo che i ladri hanno svaligiato la sua casa a Siena mentre si stavano svolgendo i funerali a Vicenza, è emerso che ... Paolo Rossi senza pace: dopo il furto subito nella sua villa il giorno dei funerali, ora emerge che sono spariti anche dei preziosi cimeli Un altro sfregio alla storia e alla memoria di Paolo Rossi, a ...