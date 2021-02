Nuovo lockdown totale in Italia, Gimbe: "Senza stretta, stop&go per tutto il 2021" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, "un lockdown totale per 2 settimane farebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento", mentre Senza alcuna chiusura "bisognerà continuare con stop&go per tutto il 2021". Parlando coi microfoni di Radio Cusano Campus, Cartabellotta si è soffermato sulla richiesta di chiusura generale da parte del consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: "Credo che il suo ragionamento sia allineato con quello che abbiamo pubblicato prima del periodo natalizio. La strategia che il governo ha assunto è quello della convivenza con il virus, varando misure per evitare la saturazione degli ospedali" (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, "unper 2 settimane farebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento", mentrealcuna chiusura "bisognerà continuare con stop&go peril". Parlando coi microfoni di Radio Cusano Campus, Cartabellotta si è soffermato sulla richiesta di chiusura generale da parte del consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: "Credo che il suo ragionamento sia allineato con quello che abbiamo pubblicato prima del periodo natalizio. La strategia che il governo ha assunto è quello della convivenza con il virus, varando misure per evitare la saturazione degli ospedali" (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

