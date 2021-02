Nuovo lockdown totale? Crisanti: «Siamo nei guai». Deciderà governo Draghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora Siamo nei guai». È uno dei passaggi principali con cui Andrea Crisanti, in un'intervista a La Stampa del 15 febbraio, ha descritto la situazione dell'emergenza coronavirus. Parole che fanno eco a quelle di Walter Ricciardi che, nella giornata di domenica, aveva segnalato la necessità di una serrata totale. Non ha dubbi il virologo dell'Università di Padova, rispetto a quale potrebbe essere il modo più efficace per uscire da questa situazione. lockdown totale: dove circolano varianti, secondo Crisanti, le zone rosse sono morbide «Un lockdown duro per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Bisognava fare ila dicembre, prevenendo tutto questo, mentre oranei». È uno dei passaggi principali con cui Andrea, in un'intervista a La Stampa del 15 febbraio, ha descritto la situazione dell'emergenza coronavirus. Parole che fanno eco a quelle di Walter Ricciardi che, nella giornata di domenica, aveva segnalato la necessità di una serrata. Non ha dubbi il virologo dell'Università di Padova, rispetto a quale potrebbe essere il modo più efficace per uscire da questa situazione.: dove circolano varianti, secondo, le zone rosse sono morbide «Unduro per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in ...

GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - rubio_chef : Anno nuovo #lockdown nuovo. Le cantate sui balconi l’amo fatte, l’animali in città l’amo visti, gli psicofarmaci s… - MuredduGiovanni : RT @Gianmar26145917: Il duo sciagura #Ricciardi #Crisanti parte alla carica con la richiesta di un nuovo #lockdown totale...Che risponderà… - RapBeatsRadio : 'I Love Rappone' è ormai un marchio per @principe_to, il suo pezzo dello scorso giugno, una vera e propria hit unde… -