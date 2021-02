Nuovo lockdown in Italia? Virologi divisi. Vaia (Spallanzani): «Sì a chiusure, ma mirate» (Di lunedì 15 febbraio 2021) «I lockdown servono solo a guadagnare tempo». Roberto Burioni e Francesco Vaia (Spallanzani) contrari al lockdown proposto da Walter Ricciardi. Così Roberto Burioni, virologo e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Iservono solo a guadagnare tempo». Roberto Burioni e Francesco) contrari alproposto da Walter Ricciardi. Così Roberto Burioni, virologo e...

GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - rubio_chef : Anno nuovo #lockdown nuovo. Le cantate sui balconi l’amo fatte, l’animali in città l’amo visti, gli psicofarmaci s… - lapierpierina : RT @claudio_2022: Sgarbi a Draghi: “Assurdo nuovo lockdown, deve cacciare Speranza e Ricciardi” - silvi805 : @samish80 Mentre tu ti canti e suoni l’inno d’amore della novella coppia sappi che qui in Italia si sta valutando u… -