Nuovo governo, stesso spauracchio: il lockdown. Uno spettro che ha stufato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – lockdown, ancora tu. Ma non dovevamo vederci più? Al netto dei facili entusiasmi, il paese si aspettava e si aspetta dal Nuovo governo una quantomeno maggior sistematicità nelle decisioni necessarie per contrastare la pandemia e i suoi effetti collaterali. Si improvvisa sul palcoscenico, non quando si siede nel Consiglio dei ministri italiano, durante oltretutto la più grave crisi sanitaria, economica e sociale dal dopoguerra. E probabilmente va letto in questo senso l’ordine perentorio impartito da Mario Draghi a tutti i suoi ministri per il quale nessuno deve parlare prima di aver compiuto definitivamente un’azione, anticipandola quindi. Nessun colpo di scena, e, quindi, una riduzione della probabilità di scatenare liti che si consumerebbero tra tivù, interviste e interventi, con strascichi pesanti sulla tenuta di una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb –, ancora tu. Ma non dovevamo vederci più? Al netto dei facili entusiasmi, il paese si aspettava e si aspetta daluna quantomeno maggior sistematicità nelle decisioni necessarie per contrastare la pandemia e i suoi effetti collaterali. Si improvvisa sul palcoscenico, non quando si siede nel Consiglio dei ministri italiano, durante oltretutto la più grave crisi sanitaria, economica e sociale dal dopoguerra. E probabilmente va letto in questo senso l’ordine perentorio impartito da Mario Draghi a tutti i suoi ministri per il quale nessuno deve parlare prima di aver compiuto definitivamente un’azione, anticipandola quindi. Nessun colpo di scena, e, quindi, una riduzione della probabilità di scatenare liti che si consumerebbero tra tivù, interviste e interventi, con strascichi pesanti sulla tenuta di una ...

RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - petergomezblog : Sui social del Governo migliaia di messaggi pro Conte e critiche al nuovo esecutivo. E oltre 1,2 milioni di like p… - Capezzone : Sullo #sci il primo test del nuovo governo. Lombardia e Veneto avevano preso decisione INECCEPIBILE: riapertura con… - silviaturin : RT @RobertoBurioni: Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockdown… - STFU_u2 : Che ridere, questo nuovo governo ha fatto in modo che nessuno possa più sparlare degli altr...come? non è così? Si… -