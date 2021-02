Nord America: mega tempesta invernale. 1,4 milioni abitazioni al buio. Allerta meteo su 150 milioni di cittadini (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel Nord America la situazione assume caratteristiche bibliche, circa 1, 4 milioni di case in Texas sono senza energia elettrica a causa della tempesta di ghiaccio e neve che interessa un’amplissima parte degli Stati Uniti d’America. Il gelo ha raggiunto il Golfo del Messico, e ha invaso anche il Nord del Messico, con gelo e neve di eccezionale intensità. Il vortice polare è il responsabile dell’ondata di maltempo di gelo che è stata già catalogata di caratteristiche da record. Gli scorsi giorni a causa del ghiaccio si erano verificati incidenti per il fondo stradale bagnato dopo la pioggia caduta in precedenza, che si era improvvisamente ghiacciato sotto il rompere dei venti freddi. Decine i feriti e anche purtroppo parecchie vittime. In Texas sembrerebbe ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella situazione assume caratteristiche bibliche, circa 1, 4di case in Texas sono senza energia elettrica a causa delladi ghiaccio e neve che interessa un’amplissima parte degli Stati Uniti d’. Il gelo ha raggiunto il Golfo del Messico, e ha invaso anche ildel Messico, con gelo e neve di eccezionale intensità. Il vortice polare è il responsabile dell’ondata di maltempo di gelo che è stata già catalogata di caratteristiche da record. Gli scorsi giorni a causa del ghiaccio si erano verificati incidenti per il fondo stradale bagnato dopo la pioggia caduta in precedenza, che si era improvvisamente ghiacciato sotto il rompere dei venti freddi. Decine i feriti e anche purtroppo parecchie vittime. In Texas sembrerebbe ...

