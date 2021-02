“Non mi riconosce nessuno”. Il super vip in giro per Roma, mascherina e cappuccio: “Finalmente…” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco Totti, un ‘sogno’ che si realizza. Il fuoriclasse ha un seguito di fan che farebbe invidia a qualsiasi altro influencer. Tifosi giallorossi e simpatizzanti non smettono di comunicare con lui in merito a una quotidianità sempre condivisa con tutti. E nonostante una notorietà fuori discussione, l’ex capitano della Roma aveva un sogno da realizzare. Ed è riuscito a farlo. In occasione della festa di San Valentino, non potevano mancare le dediche Romantiche tra Totti e la moglie, Ilary Blasi. Tutto questo non senza una carta vincente, ovvero con l’ironia che contraddistingue da sempre il loro rapporto. “Breve storia triste di San Valentino”, scrive nelle Stories Ilary poco prima di consegnare il dono d’amore. Si tratta di un bouquet di fiori finti e cioccolatini.



