“Non me ne frega un ca***!”. GF Vip, le urla fuori dalla Casa e Rosalinda Cannavò reagisce male (Di lunedì 15 febbraio 2021) A pochissimo dalla diretta del ‘Grande Fratello Vip’ è avvenuto qualcosa di molto forte dall’esterno della Casa. Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si stanno avvicinando sempre più e pare proprio che possa nascere una vera e propria relazione sentimentale. Anche se, bisogna precisare, l’attrice siciliana è ancora legata al fidanzato Giuliano Condorelli, che non avrà preso benissimo quelle scene. Nonostante ci siano tanti che sperano nella seconda liaison nella Casa, c’è chi va controcorrente. Inizialmente Rosalinda e Andrea non hanno avuto immediatamente un rapporto molto intimo, anche perché entrambi hanno un carattere estremamente riservato. Però poi in tanti avevano notato che si stessero scambiando degli sguardi sempre più interessanti e adesso sono arrivati a questo avvicinamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) A pochissimodiretta del ‘Grande Fratello Vip’ è avvenuto qualcosa di molto forte dall’esterno dellaed Andrea Zenga si stanno avvicinando sempre più e pare proprio che possa nascere una vera e propria relazione sentimentale. Anche se, bisogna precisare, l’attrice siciliana è ancora legata al fidanzato Giuliano Condorelli, che non avrà preso benissimo quelle scene. Nonostante ci siano tanti che sperano nella seconda liaison nella, c’è chi va controcorrente. Inizialmentee Andrea non hanno avuto immediatamente un rapporto molto intimo, anche perché entrambi hanno un carattere estremamente riservato. Però poi in tanti avevano notato che si stessero scambiando degli sguardi sempre più interessanti e adesso sono arrivati a questo avvicinamento ...

chetempochefa : 'Dragone carissimo. Infine ricordati sempre quello che diceva Kennedy: non chiederti cosa può fare il tuo paese per… - _MinutForMinut : Da ieri gli intelligentoni dicono: 'Harry&Meghan aspettano un bambino? Chi se ne frega!'. Gli stessi intelligenton… - zaysarts : @kyotohar ma tranquillx se non capisci non frega niente a nessuno. - luigi25665065 : RT @Ilconservator: La vicenda #zaki interessa solo a Civati, quindi di fatto non frega un cazzo a nessuno - imvalentina0 : non me ne frega nulla se vogliono fare il triangolo perché tanto Dayane non dirà mai esattamente come stanno le cose, quindi emily -