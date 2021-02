Non ci saranno più puntate del Commissario Montalbano. Mazzotta/Fazio: “Ultimo romanzo di Camilleri non verrà girato” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era stato preannunciato dallo stesso Luca Zingaretti ma ora arriva la conferma ufficiale: il Commissario Montalbano chiude i battenti. La notizia era già nell’aria da tempo, dal momento che ormai sia il regista, Alberto Sironi, che lo scrittore da cui romanzi la serie era tratta, Andrea Camilleri, sono morti (a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro). Sironi aveva scoperto di essere malato, ma questo non gli aveva impedito di dirigere i tre nuovi episodi della serie. Tuttavia, con il peggiorare delle condizioni, era stato lo stesso Luca Zingaretti a prendere in mano la regia nelle ultime settimane delle riprese di Montalbano, per portare a termine il lavoro ormai avviato. Più volte infatti Zingaretti ha sottolineato pubblicamente il peso dell’assenza di figure chiave per la serie: “Il problema è che c’era un autore che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era stato preannunciato dallo stesso Luca Zingaretti ma ora arriva la conferma ufficiale: ilchiude i battenti. La notizia era già nell’aria da tempo, dal momento che ormai sia il regista, Alberto Sironi, che lo scrittore da cui romanzi la serie era tratta, Andrea, sono morti (a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro). Sironi aveva scoperto di essere malato, ma questo non gli aveva impedito di dirigere i tre nuovi episodi della serie. Tuttavia, con il peggiorare delle condizioni, era stato lo stesso Luca Zingaretti a prendere in mano la regia nelle ultime settimane delle riprese di, per portare a termine il lavoro ormai avviato. Più volte infatti Zingaretti ha sottolineato pubblicamente il peso dell’assenza di figure chiave per la serie: “Il problema è che c’era un autore che ...

