"Noi siamo stati corretti, è la politica a decidere", dicono al Cts (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Le polemiche seguite allo stop allo sci amatoriale, arrivato ieri sera a poche ore dalla prevista riapertura, hanno suscitato diversi malumori nel Cts, finito suo malgrado nell'occhio del ciclone e oggetto anche delle critiche, tra gli altri, di Matteo Salvini. I membri del Comitato, a quanto apprende l'AGI, sono amareggiati perché si attribuiscono a un organo tecnico responsabilità, ed eventuali colpe, politiche. Sottolineando che il parere finale sull'apertura degli impianti sciistici è stato chiesto loro giovedì scorso: il tempo di analizzare i protocolli e venerdì pomeriggio è arrivato il documento del Cts, in cui si suggeriva "un approccio generale di estrema cautela, rilevando che, allo stato attuale, non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive vigenti, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale, rimandando al ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Le polemiche seguite allo stop allo sci amatoriale, arrivato ieri sera a poche ore dalla prevista riapertura, hanno suscitato diversi malumori nel Cts, finito suo malgrado nell'occhio del ciclone e oggetto anche delle critiche, tra gli altri, di Matteo Salvini. I membri del Comitato, a quanto apprende l'AGI, sono amareggiati perché si attribuiscono a un organo tecnico responsabilità, ed eventuali colpe, politiche. Sottolineando che il parere finale sull'apertura degli impianti sciistici è stato chiesto loro giovedì scorso: il tempo di analizzare i protocolli e venerdì pomeriggio è arrivato il documento del Cts, in cui si suggeriva "un approccio generale di estrema cautela, rilevando che, allo stato attuale, non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive vigenti, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale, rimandando al ...

