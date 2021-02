No al risarcimento danni per Dad al 100%. Sentenza Tar Emilia Romagna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Tar dell'Emilia-Romagna, con un'ordinanza, rigetta la richiesta di risarcimento danni dei genitori di studenti delle scuole superiori che avevano impugnato con successo l'ordinanza dell'8 gennaio, già sospesa dallo stesso tribunale il 15 perché ritenuta illegittima. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Tar dell', con un'ordinanza, rigetta la richiesta didei genitori di studenti delle scuole superiori che avevano impugnato con successo l'ordinanza dell'8 gennaio, già sospesa dallo stesso tribunale il 15 perché ritenuta illegittima. L'articolo .

orizzontescuola : No al risarcimento danni per Dad al 100%. Sentenza Tar Emilia Romagna - sigmaseisas : Nel caso di #ricciardi,che è solo un consulente, nel privato si prenderebbe azioni di risarcimento danni profession… - dayflyer : RT @BergaminiAldo: @bonnie379 Direi che ci starebbe una causa per danni ai delinquenti del ‘comitato tecnico’ o di chiunque abbia fatto la… - vale2bertoni : RT @BergaminiAldo: @bonnie379 Direi che ci starebbe una causa per danni ai delinquenti del ‘comitato tecnico’ o di chiunque abbia fatto la… - nessunn6 : RT @BergaminiAldo: @bonnie379 Direi che ci starebbe una causa per danni ai delinquenti del ‘comitato tecnico’ o di chiunque abbia fatto la… -