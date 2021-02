Nine Dragon’s Ball Parade | prime impressioni del nuovo manga

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è l’ultima novità di Shonen Jump per la stagione invernale del 2021. Dall’unione di due autori novizi o quasi, Mikiyasu Kamada e Ashibi Fukui, nasce uno spokon genuino e senza fronzoli Siamo arrivati all’ultimo dei quattro nuovi titoli annunciati da Weekly Shonen Jump per questa prima parte del 2021. Una proposta di qualità, grandi firme e storie promettenti. Non fa eccezione, la nuova opera del duo Mikiyasu Kamada e Ashibi Fukui. Fubuki, dopo un esordio in solitaria sempre per Shueisha, si unisce a Kamada, a sua volta esordiente (i primi leak occidentali avevano dato un nome diverso). Il risultato è unsportivo con protagonisti due ragazzi che sognano di diventare grandi ...