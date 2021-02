Niente sci fino al 5 marzo. Tutti contro Speranza che firma l’ordinanza a tradimento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Niente sci fino al 5 marzo: il ministro della Salute Roberto Speranza blocca all’ultimo momento la riapertura degli impianti sciistici e riporta Tutti ai tempi del Conte bis, regioni e Lega sul piede di guerra. Il primo atto del titolare della Salute confermato nel neonato governo di Mario Draghi scatena la bufera nella nuova maggioranza. Gli impianti sciistici, che dovevano riaprire oggi nelle zone gialle, resteranno chiusi fino al 5 marzo, giorno di scadenza dell’ultimo Dpcm firmato dall’ex premier Giuseppe Conte. Per Speranza siamo Tutti ancora nel Conte bis l’ordinanza di Speranza è un vero e proprio sfregio alle regioni leghiste. L’esponente di LeU, che si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb –scial 5: il ministro della Salute Robertoblocca all’ultimo momento la riapertura degli impianti sciistici e riportaai tempi del Conte bis, regioni e Lega sul piede di guerra. Il primo atto del titolare della Salute confermato nel neonato governo di Mario Draghi scatena la bufera nella nuova maggioranza. Gli impianti sciistici, che dovevano riaprire oggi nelle zone gialle, resteranno chiusial 5, giorno di scadenza dell’ultimo Dpcmto dall’ex premier Giuseppe Conte. Persiamoancora nel Conte bisdiè un vero e proprio sfregio alle regioni leghiste. L’esponente di LeU, che si è ...

