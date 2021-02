Nielsen | mercato pubblicitario | 2020 chiude a -11%

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ilin Italia a dicembrecon un incremento del 3,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, portando il calo dela -11% rispetto al 2019. Se si esclude dalla raccolta web la stimasul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over the top” (Ott), l’andamento nelsi attesta a – 15,3%. “Ilè stato consegnato alla storia come il peggiore anno degli ultimi 75, confermato da una caduta del PIL dell’ 8,9%” – ha dichiarato Alberto Dal Sasso, Ais managing director di–. “Tuttavia non è stato il peggiore dal punto di vista deldella comunicazione che nelle recenti crisi del nuovo secolo ha mostrato performances ...

giuliog : RT @ItaliaaTavola: Secondo Nielsen gli acquisti si sono spostati dai supermercati ai discount e ai negozi di vicinato. D'accordo anche Goog… - chiakitakashima : RT @ItaliaaTavola: Secondo Nielsen gli acquisti si sono spostati dai supermercati ai discount e ai negozi di vicinato. D'accordo anche Goog… - ItaliaaTavola : Secondo Nielsen gli acquisti si sono spostati dai supermercati ai discount e ai negozi di vicinato. D'accordo anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Nielsen mercato

... confermato da una caduta del PIL dell' 8,9%" - ha dichiarato Alberto Dal Sasso, Ais managing director di- . "Tuttavia non è stato il peggiore dal punto di vista deldella ...... confermato da una caduta del PIL dell' 8.9% ' - ha dichiarato Alberto Dal Sasso, AIS managing director di. 'Tuttavia non è stato il peggiore dal punto di vista deldella ...Segnali di ripartenza arrivano dal mercato pubblicitario di Dicembre 2020. I dati degli investimenti in comunicazione dell’ultimo mese dello scorso anno, appena diffusi da Nielsen, fanno segnare un in ...Supermicro riafferma la sicurezza dei prodotti Supermicro e smentisce l'articolo di Bloomberg SAN JOSE, California, 13 febbraio 2021 ...