Nicki Minaj, grave lutto: è morto il padre della pop star americana

grave lutto per la famosa pop star americana Nicki Minaj: suo padre è morto in un tragico incidente. Che cosa è successo? 

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore la famosa cantante americana Nicki Minaj. La cantante statunitense ha perso una persona a lei molto cara in un tragico incidente. Si tratta del padre di Nicki, Robert Minaj, deceduto in seguito ad un grave incidente. Non si sa ancora chi sia il colpevole ...

idolsmusicnews : Lo scorso weekend é venuto a mancare Robert Maraj, padre di Nicki Minaj a seguito di un incidente stradale. Robert… - stagatocle : RT @rockolpoprock: Dramma per Nicki Minaj: un pirata della strada travolge e uccide il padre. - rockolpoprock : Dramma per Nicki Minaj: un pirata della strada travolge e uccide il padre. - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Lutto per #NickiMinaj: il padre della cantante muore dopo essere stato investito da un pirata della strada - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Lutto per #NickiMinaj: il padre della cantante muore dopo essere stato investito da un pirata della strada -