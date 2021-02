Nicki Minaj, deceduto il padre travolto da un’auto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un grave lutto si è abbattuto nella vita della cantante Nicki Minaj: il padre, infatti, è morto dopo essere stato investito da una pirata della strada. Nicki Minaj in lutto, morto il padre investito da un pirata della strada su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un grave lutto si è abbattuto nella vita della cantante: il, infatti, è morto dopo essere stato investito da una pirata della strada.in lutto, morto ilinvestito da un pirata della strada su Notizie.it.

dojaf4g : GUSTOSISSIMA qnche dopo 11 anni - ywngles : oggi sto ascoltando solo nicki minaj perché come mi da muovere il culo lei mai nessuno - MeglioNotizie : Padre rapper Nicki Minaj travolto e ucciso da un'auto a NY - howajtow : condoglianze a Nicki Minaj, non immagino come stia in questo momento ???? - _DAGOSPIA_ : LUTTO PER NICKI MINAJ: IL PADRE ROBERT, 64 ANNI, È MORTO DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA UN PIRATA...… -