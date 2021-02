New Amsterdam, cosa c'è dietro le vere storie dei medici coraggiosi - (Di lunedì 15 febbraio 2021) Carlo Lanna Su Netflix arriva la prima stagione di New Amsterdam, la serie ispirata alla vita di un medico rivoluzionario che si è battuto per una sanità gratuita e aperta a tutti Le serie mediche, fin da che si ha memoria, sono una costante all’interno dell’offerta televisiva americana. Dagli anni ’80 ad oggi sono tante le produzioni di questo genere che hanno imperversato nel piccolo schermo. Di conseguenza, anche l’Italia guarda con interesse a questo fenomeno che non passa mai di moda. Oggi New Amsterdam è l’esempio più palese. In onda dal settembre del 2018 sul network della NBC, la serie tv che è stata creata da David Schulmer, fin dal primo episodio ha riscosso un buon successo da parte del pubblico (un po’ meno dalla critica). Dopo una manciata di episodi, la serie ha confermato tutte le sue ottime potenzialità diventando un ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Carlo Lanna Su Netflix arriva la prima stagione di New, la serie ispirata alla vita di un medico rivoluzionario che si è battuto per una sanità gratuita e aperta a tutti Le serie mediche, fin da che si ha memoria, sono una costante all’interno dell’offerta televisiva americana. Dagli anni ’80 ad oggi sono tante le produzioni di questo genere che hanno imperversato nel piccolo schermo. Di conseguenza, anche l’Italia guarda con interesse a questo fenomeno che non passa mai di moda. Oggi Newè l’esempio più palese. In onda dal settembre del 2018 sul network della NBC, la serie tv che è stata creata da David Schulmer, fin dal primo episodio ha riscosso un buon successo da parte del pubblico (un po’ meno dalla critica). Dopo una manciata di episodi, la serie ha confermato tutte le sue ottime potenzialità diventando un ...

