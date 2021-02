Nel M5s scoppia il caso dei contributi al Movimento | «Fra chi voterà no a Draghi molti vogliono solo tenersi i soldi» – Il retroscena

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 febbraio 2021) «Questa è una bomba che esploderà presto». Al telefono, un deputato che“no” alla fiducia al governoanticipa l’intenzione di non restituire più alcuna parte del proprio stipendio, come prevede il regolamento dei 5 stelle. «Sono saltati tutti i principi fondanti del. I nostri rappresentanti si siedono al governo con uomini di Forza Italia. È saltato ogni valore, non c’è più etica. Per quale fine devo continuare a versare una percentuale dei miei emolumenti?». Non è un singolo: la questione serpeggia nelle chat e nelle conversazioni tra i parlamentari grillini. «È questione di giorni e tutti i nodi verranno al pettine. Nel dibattito pubblico si parla di valori, ma questa ipocrisia mi ha stancato: le scelte diavverranno anche seguendo questioni economiche». Basta ...