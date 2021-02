Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: 'Ndrangheta: trovate 650 munizioni per fucili e pistole nel Reggino #palmi - MediasetTgcom24 : 'Ndrangheta: trovate 650 munizioni per fucili e pistole nel Reggino #palmi -

commenta lapresse A Palmi, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno scovato un deposito clandestino con 650 munizioni per fucili e pistole. Si tratta di armi di vario calibro, tutte di ...... "il cavallo" mandato a compiere l'opera: fare in modo che la 's'infiltrasse nell'... E veniamo alle fotografienel suo computer. Oltre a uno scatto in cui abbraccia sorridente " u ...A Palmi, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno scovato un deposito clandestino con 650 munizioni per fucili e pistole. Si tratta di armi di vario calibro, tutte di provenienza illecita ...Chernobyl: il boss di Lecco Cosimo Vallelonga, è tornato in manette il 9 febbraio, per gestione di traffico illegale di materiale radioattivo ...