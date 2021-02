NBA, infortunio al tendine d’Achille per Anthony Davis: attesa la risonanza (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) La notizia peggiore per i Lakers non è stata la sconfitta sul parquet di Denver, bensì l’uscita dal campo di Anthony Davis. Il lungo ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un contatto con Nikola Jokic, zoppicando fuori dal campo tenendosi il tendine d’Achille della gamba destra, per il quale aveva già saltato due partite per una fastidiosa tendinopatia. Il numero 3, autore di 15 punti e assente dal parquet nel secondo tempo, si sottoporrà domani alla risonanza magnetica per quello che per il momento viene definito solo come uno “strappo” al tendine d’Achille: soltanto fra 24 ore sapremo se i sospetti sono corretti o meno. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) La notizia peggiore per i Lakers non è stata la sconfitta sul parquet di Denver, bensì l’uscita dal campo di. Il lungo ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un contatto con Nikola Jokic, zoppicando fuori dal campo tenendosi ildella gamba destra, per il quale aveva già saltato due partite per una fastidiosa tendinopatia. Il numero 3, autore di 15 punti e assente dal parquet nel secondo tempo, si sottoporrà domani allamagnetica per quello che per il momento viene definito solo come uno “strappo” al: soltanto fra 24 ore sapremo se i sospetti sono corretti o meno. SportFace.

I Lakers hanno fatto sapere che nelle prossime ora sarà sottoposto a una risonanza magnetica per valutare la gravità dell'infortunio. 'Penso che in qualsiasi altra situazione avrei voluto comunque ...

I Lakers crollano, Davis si ferma e preoccupa: ecco come sta

I Lakers crollano a Denver, travolti dalle nuove meraviglie di Nikola Jokic (ancora in tripla doppia) dopo che AD si ferma poco prima dell'intervallo per un nuovo infortunio al tendine d'Achille ...

Anthony Davis, infortunio al tendine d'Achille: Lakers in ansia. VIDEO

A Fred Katz di The Athletic, John Wall è tornato a parlare della trade che ad inizio stagione lo ha portato da Washington a Houston. "Sinceramente sentivo di meritarmi onesta e ...

I risultati delle partite NBA: Denver ferma la corsa dei Lakers in ansia per Anthony Davis

I risultati delle partite NBA della notte tra il 14 e il 15 febbraio. Sconfitta per i Los Angeles Lakers di LeBron James contro Denver (105-122). Interrotta dunque la striscia positiva che durava da s ...

