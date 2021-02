NBA 2020-2021, i Detroit Pistons mettono Blake Griffin fuori rosa (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’avventura di Blake Griffin ai Detroit Pistons è ormai giunta alla conclusione. Secondo quanto dichiarato dal general manager della franchigia Troy Weaver a ESPN, infatti, il fuoriclasse statunitense è stato messo fuori rosa e le due parti stanno ufficialmente lavorando per trovare una nuova destinazione a Griffin. Detroit spera ancora di riuscire a imbastire una trade, ma difficilmente troverà un acquirente per un giocatore ha ancora due anni di contratto a oltre 35 milioni di dollari ciascuno. Verosimilmente, dunque, i Pistons saranno costretti a tagliare Griffin e, poi, questi si accaserà in un’altra squadra con un contratto decisamente più basso. Negli ultimi due anni, purtroppo, i problemi fisici ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’avventura diaiè ormai giunta alla conclusione. Secondo quanto dichiarato dal general manager della franchigia Troy Weaver a ESPN, infatti, ilclasse statunitense è stato messoe le due parti stanno ufficialmente lavorando per trovare una nuova destinazione aspera ancora di riuscire a imbastire una trade, ma difficilmente troverà un acquirente per un giocatore ha ancora due anni di contratto a oltre 35 milioni di dollari ciascuno. Verosimilmente, dunque, isaranno costretti a tagliaree, poi, questi si accaserà in un’altra squadra con un contratto decisamente più basso. Negli ultimi due anni, purtroppo, i problemi fisici ...

L'avventura di Blake Griffin ai Detroit Pistons è ormai giunta alla conclusione. Secondo quanto dichiarato dal general manager della franchigia Troy Weaver a ESPN, infatti, il fuoriclasse statunitense ...

La NBA rinvia San Antonio Spurs-Detroit Pistons

La NBA ha comunicato che l’incontro previsto per domani sera tra i Detroit Pistons e San Antonio Spurs è stato rinviato. Ovviamente, il rinvio è stato ufficializzato a causa di un test positivo al Cov ...

L'avventura di Blake Griffin ai Detroit Pistons è ormai giunta alla conclusione. Secondo quanto dichiarato dal general manager della franchigia Troy Weaver a ESPN, infatti, il fuoriclasse statunitense