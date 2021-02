Natalia Paragoni fidanzata Andrea Zelletta: grandi progetti insieme (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare Natalia Paragoni e il fidanzato Andrea Zelletta sarebbero in procinto di realizzare un progetto insieme molto felice. Sembra davvero tutto pronto per Natalia Paragoni e il fidanzato Andrea Zelletta per realizzare presto un progetto di vita insieme davvero molto bello e felice. Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova Leggi su youmovies (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto paree il fidanzatosarebbero in procinto di realizzare un progettomolto felice. Sembra davvero tutto pronto pere il fidanzatoper realizzare presto un progetto di vitadavvero molto bello e felice. Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova

Rosmello4E : @GOT55007493 Eh insomma, quello di Natalia Paragoni non era proprio ironico - VittorioMastro8 : Natalia Paragoni e Marco Cartasegna ? #GFvip - sara53856338 : @GrandeFratello Ma a sto punto, facevate la ship con zelletta, con cui ci sono davvero gesti di tenerezza e un bel… - alidelsogno : @ArmandaFrassin2 fai partire un diffida per chi ha messo in piedi tutta questa pagliacciata, per chi ha diffamato T… - imdnai : Ogni giorno che passa capisco sempre più la diffida di Naty Paragoni. Chapeau Natalìa ?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni Gf Vip, Andrea Zelletta inviperito contro Dayane: 'Mette zizzania'

... ricordiamo che proprio lei lo scorso dicembre sganciò una tremenda bomba sul presunto tradimento della sua fidanzata Natalia Paragoni. Da quel momento, il nostro Croccantino non è più riuscito a ...

GF Vip: Zelletta, Zorzi e Cannavò si contendono la finale: reazioni

Ovviamente a tifare per lui c'è Natalia Paragoni , che si era molto arrabbiata quando Pierpaolo Petrelli era stato scelto come finalista. Molti telespettatori, invece, sono rimasti molto colpiti dall'...

Natalia Paragoni fidanzata Andrea Zelletta: grandi progetti insieme YouMovies Natalia Paragoni fidanzata Andrea Zelletta: grandi progetti insieme

A quanto pare Natalia Paragoni e il fidanzato Andrea Zelletta sarebbero in procinto di realizzare un progetto insieme molto felice.

Sonia Pattarino è incinta: l’annuncio dell’ex di Ivan Gonzalez

Con un post sui social, Sonia Pattarino, ex di Ivan Gonzalez, annuncia di essere incinta del suo primo figlio: ecco le sue parole.

... ricordiamo che proprio lei lo scorso dicembre sganciò una tremenda bomba sul presunto tradimento della sua fidanzata. Da quel momento, il nostro Croccantino non è più riuscito a ...Ovviamente a tifare per lui c'è, che si era molto arrabbiata quando Pierpaolo Petrelli era stato scelto come finalista. Molti telespettatori, invece, sono rimasti molto colpiti dall'...A quanto pare Natalia Paragoni e il fidanzato Andrea Zelletta sarebbero in procinto di realizzare un progetto insieme molto felice.Con un post sui social, Sonia Pattarino, ex di Ivan Gonzalez, annuncia di essere incinta del suo primo figlio: ecco le sue parole.