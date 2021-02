NASCAR | Michael McDowell vince la Daytona 500

(Di lunedì 15 febbraio 2021)festeggia il successo nella500, opening round dellaCup Series. L’alfiere di casa Front Row Motorsportsper la prima volta nella seguitissima serie statunitense nell’evento più importante del calendario al termine di una competizione in cui è successo di tutto. La prova si è aperta con un primo grosso incidente dopo soli 14 passaggi. Christopher Bell (Gibbs Racing #20) ha colpito Aric Almirola (Haas #10) all’ingresso di curva 3-4 causando un’incredibile carambola. Tra gli altri sono rimasti coinvolti importanti nomi come Matt DiBenedetto (Woods Brothers #21), William Byron (Hendrick #24), Martin Truex Jr. (Gibbs #19), Austin Cindric (Penske #33), Cole Custer (Haas #41), Chase Briscoe (Haas #14), Denny Hamlin (Gibbs #11), Kurt Busch (Ganassi #1) e Ryan Blaney ...

Marco Cortesi ? Alex Bowman partirà in pole position per la 500 Miglia di Daytona 2021. Il pilota del team Hendrick, passato alla vettura 48 dalla 88, ha prevalso nel turno di qualifica sulla ...