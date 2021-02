Napoli, verso l’Europa League: oggi gli esami per Lozano e Ospina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le condizioni di Hirving Lozano e David Ospina saranno valutate oggi dopo gli inforutni accusati contro la Juventus. Sono in dubbio per l’Europa League Il Napoli torna in campo oggi dopo la vittoria sulla Juventus in vista dell’impegno di Europa League contro il Granda di giovedì. L’allenamento odierno, come rivelato da Corriere dello Sport, sarà anche la prima opportunità per valutare le condizioni di Hirving Lozano e David Ospina, usciti acciaccati dalla sfida con i bianconeri e al momento in dubbio per la gara di Europa League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le condizioni di Hirvinge Davidsaranno valutatedopo gli inforutni accusati contro la Juventus. Sono in dubbio perIltorna in campodopo la vittoria sulla Juventus in vista dell’impegno di Europacontro il Granda di giovedì. L’allenamento odierno, come rivelato da Corriere dello Sport, sarà anche la prima opportunità per valutare le condizioni di Hirvinge David, usciti acciaccati dalla sfida con i bianconeri e al momento in dubbio per la gara di Europa. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juve: la situazione infortunati ?? ?? #Dybala verso la convocazione con il Porto ?? #Ramsey out con il Napoli ??… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Milano #coda di 6 km per incidente tra Basso Lodigiano e Lodi dal km 42 Entrata… - TrafficoA : A56 - Napoli - Coda tangenziale napoli Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso. - Bruno19631 : RT @MrGnotizie: Anche nel dopo Napoli-Juve c'é stato un scandaloso atteggiamento da saloon western di Paratici e Nedvev. Con questi é così… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Milano #coda di 3 km per incidente tra Basso Lodigiano e Lodi dal km 39 Entrata… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli verso Lukaku stende la Lazio, l'Inter vola in testa. La Roma sorpassa la Juventus

Un messaggio chiaro al campionato, verso la stracittadina di domenica prossima che profuma sempre ... dopo il ko dei rossoneri e anche quello della Juventus col Napoli. E la risposta arrivata, da ...

Il commento di Luciano: 22a giornata di serie A - Milano Post

Con questa vittoria gli uomini di Fonseca scavalcano Napoli e Juventus, piazzandosi ... Il conto alla rovescia verso il derby di domenica prossima è già iniziato. Lunedì sera, alle 20,45, la partita ...

Napoli verso la Juve: solo terapie per Demme e Hysaj Corriere dello Sport Alcuni uomini che crediamo di amarevivono più nella fantasia che nella realtà

Insomma, dimenticare è difficile, ma quando il poeta scrive questi versi, scrive anche «più non l’amo, è certo, ma forse l’amo»: pensare e ripensare al passato non aiuta a dimenticare ...

I pesci di Provenzano, la pesca della Carfagna

A sorpresa, forse anche a dispetto del suo partito, Mara Carfagna è diventata ministro per il Sud. Una esponente politica ormai di lungo corso, quasi perennemente in uscita da Forza Italia per andare ...

Un messaggio chiaro al campionato,la stracittadina di domenica prossima che profuma sempre ... dopo il ko dei rossoneri e anche quello della Juventus col. E la risposta arrivata, da ...Con questa vittoria gli uomini di Fonseca scavalcanoe Juventus, piazzandosi ... Il conto alla rovesciail derby di domenica prossima è già iniziato. Lunedì sera, alle 20,45, la partita ...Insomma, dimenticare è difficile, ma quando il poeta scrive questi versi, scrive anche «più non l’amo, è certo, ma forse l’amo»: pensare e ripensare al passato non aiuta a dimenticare ...A sorpresa, forse anche a dispetto del suo partito, Mara Carfagna è diventata ministro per il Sud. Una esponente politica ormai di lungo corso, quasi perennemente in uscita da Forza Italia per andare ...