Napoli | un messaggio agli pseudointellettuali anti-Gattuso che magnificano ancora Ancelotti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) In un anno circa di lavoro, insediatosi per guidare una squadra che era un accumulo di macerie atletiche, tattiche e psicologiche, Rinoalha vinto una Coppa Italia, è in corsa per un piazzamento in zona Champions, si deve giocare un sedicesimo di finale in Europa League ed ha battuto tre volte su quattro la Juventus. Senza mai avere a disposizione, complice il Covid e gli infortuni, la squadra da lui disegnata. Eppurenon piace ad una parte dei napoletani. Ma è un problema antropologico e sociologico. Non calcistico. Navigando sul web, tra siti e social network, si capisce cheè invisopseudo–intellettuali appartenenti alla media borghesia improduttiva, quella che, nell’Italia degli anni 70 e 80, riceveva per statali quarantenni pensioni con cui i loro figli ...