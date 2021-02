Napoli, scatta il via al MigraPride: lo sportello dedicato ai migranti vittime di discriminazioni sessuali (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il comune di Torre Annunziata ha aperto uno sportello, MigraPride, per le persone LGBTI e migranti vittime di discriminazioni sessuali. Un’iniziativa quindi volta all’inserimento nella società di categorie di persone spesso prese di mira dagli stessi concittadini. Il progetto è nato nell’ambito del progetto “Insieme contro le discriminazioni” e finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. A fondamento di tale proposta progettuale vi sono tre idee, strettamente correlate: quella di tutela e reinserimento sociale di una comunità migrante doppiamente marginalizzata poiché appartengono sia alla minoranza migrante che a quella LGBTQI+; quella di prevenzione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il comune di Torre Annunziata ha aperto uno, per le persone LGBTI edi. Un’iniziativa quindi volta all’inserimento nella società di categorie di persone spesso prese di mira dagli stessi concittadini. Il progetto è nato nell’ambito del progetto “Insieme contro le” e finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. A fondamento di tale proposta progettuale vi sono tre idee, strettamente correlate: quella di tutela e reinserimento sociale di una comunità migrante doppiamente marginalizzata poiché appartengono sia alla minoranza migrante che a quella LGBTQI+; quella di prevenzione ...

