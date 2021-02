Napoli: Peppino di Capri, 'Bassolino è persona capace, ha lasciato buona traccia di sé' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Bassolino si ricandida a sindaco di Napoli? "Le alternative quali sono? Non conoscendo le alternative va benissimo Bassolino. In passato si è fatto notare, è una persona capace''. Così Peppino di Capri all'Adnkronos, commentando la candidatura a sindaco di Napoli di Antonio Bassolino, già primo cittadino dal 1993 al 2000 e presidente della Regione Campania dal 2000 al 2010, con una breve parentesi da ministro del Lavoro nel Governo D'Alema. Bassolino, ha aggiunto il cantante, ''ha fatto cose che ai cittadini sono piaciute lasciando una buona traccia di sé''. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) -si ricandida a sindaco di? "Le alternative quali sono? Non conoscendo le alternative va benissimo. In passato si è fatto notare, è una''. Cosìdiall'Adnkronos, commentando la candidatura a sindaco didi Antonio, già primo cittadino dal 1993 al 2000 e presidente della Regione Campania dal 2000 al 2010, con una breve parentesi da ministro del Lavoro nel Governo D'Alema., ha aggiunto il cantante, ''ha fatto cose che ai cittadini sono piaciute lasciando unadi sé''.

