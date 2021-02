Napoli, Ordine dei medici ricorda i colleghi deceduti per covid: venerdì la cerimonia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ordine dei medici di Napoli onorerà la memoria dei medici napoletani deceduti nella lotta al virus con una cerimonia il prossimo 20 febbraio alla presenza delle famiglie. medici che saranno ricordati anche nell’opera che lo street artist Luca Carnevale ha donato all’Ordine in cui un medico raffigurato con le sembianze di un angelo dall’alto della sua nuvola continua ad aiutare i colleghi intenti nel salvare vite. La cerimonia si svolgerà in occasione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. ”A causa del covid abbiamo dovuto dire addio a tanti colleghi che non ce l’hanno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’deidionorerà la memoria deinapoletaninella lotta al virus con unail prossimo 20 febbraio alla presenza delle famiglie.che sarannoti anche nell’opera che lo street artist Luca Carnevale ha donato all’in cui un medico raffigurato con le sembianze di un angelo dall’alto della sua nuvola continua ad aiutare iintenti nel salvare vite. Lasi svolgerà in occasione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. ”A causa delabbiamo dovuto dire addio a tantiche non ce l’hanno ...

