Napoli, manutenzione degli immobili della città metropolitana: appalto da 600 mln. Firmato accordo quadro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un accordo quadro che garantirà la manutenzione degli immobili e dei relativi impianti appartenenti al patrimonio disponibile della città metropolitana di Napoli è stato sottoscritto con la ditta risultata vincitrice della gara per il suo affidamento. Si tratta di un appalto del valore massimo stimato di 600.000 euro che consentirà di intervenire in modo tempestivo laddove si presenti la necessità con interventi di manutenzione straordinaria in tutti gli edifici che appartengono al patrimonio disponibile dell’Ente. Lo strumento scelto, quello dell’accordo quadro, che avrà durata di 3 anni, permette infatti, di attivare interventi di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Unche garantirà lae dei relativi impianti appartenenti al patrimonio disponibilediè stato sottoscritto con la ditta risultata vincitricegara per il suo affidamento. Si tratta di undel valore massimo stimato di 600.000 euro che consentirà di intervenire in modo tempestivo laddove si presenti la necessità con interventi distraordinaria in tutti gli edifici che appartengono al patrimonio disponibile dell’Ente. Lo strumento scelto, quello dell’, che avrà durata di 3 anni, permette infatti, di attivare interventi di ...

Scisciano : Citta’ Metropolitana di Napoli: firmato accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli immobili e relativi… - ConBassolino : RT @a_bassolino: Napoli è tutta transennata. Ecco la chiesa del Rosariello, in piazza Cavour: come San Martino, via Partenope, e tanti altr… - teresateresav : @a_bassolino Napoli ha bisogna di essere amata. È urgente la cura del verde e manutenzione strade. La città è ridot… - Scisciano : Città Metropolitana di Napoli: Scuola; al via i lavori di manutenzione del Liceo di Ischia - ottopagine : Al via i lavori di manutenzione del liceo di Ischia #Napoli -