Napoli, l’agente di Insigne: «Ammutinamento? Non è stato lui. Sul rinnovo…» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, parla del momento del capitano del Napoli dopo il gol alla Juventus: le sue parole Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ammutinamento – «Non so chi ha capeggiato l’Ammutinamento, ma una cosa è certa, non è stato Lorenzo». RINNOVO – «Non mi va di parlarne, lui pensa solo a finire la stagione nel migliore dei modi. C’è un allenatore in scadenza e altri giocatori nelle stesse condizioni che si stanno comportando da grandi professionisti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, parla del momento del capitano deldopo il gol alla Juventus: le sue parole Vincenzo Pisacane, agente di, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.– «Non so chi ha capeggiato l’, ma una cosa è certa, non èLorenzo». RINNOVO – «Non mi va di parlarne, lui pensa solo a finire la stagione nel migliore dei modi. C’è un allenatore in scadenza e altri giocatori nelle stesse condizioni che si stanno comportando da grandi professionisti». Leggi su Calcionews24.com

claudioruss : L'agente di Elseid #Hysaj a @radiopuntonuovo annuncia che le trattative per il rinnovo con il #Napoli sono chiuse,… - CalciohellasIt : Mario Giuffredi, agente di Faraoni, ha commentato l’interesse del #Napoli per il suo assistito - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Hysaj, l’agente: “Sarà addio a fine stagione con il Napoli. Ad Elseid va fatto un… - sportface2016 : #Napoli, agente #Insigne: 'Basta parlare di momento buio. Non fu lui a guidare l'ammutinamento' - IlmsgitSport : #ASRoma, tutti vogliono #Veretout. L'agente: «Sono due anni che ci prova il Napoli, è ideale per Gattuso» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’agente Calcio, a Napoli partite abusive: i trucchi per evitare i controlli Il Mattino