Napoli, l’agente di Hysaj: “Via al termine della stagione” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il terzino azzurro Elseid Hysaj lascerà il club di Aurelio de Laurentiis a fine stagione. L’albanese è pronto ad una nuova avventura dopo le 6 stagioni, condite da 208 presenze ed un gol all’attivo. Queste le parole dell’agente di Hysaj Mariu Giuffredi a Radio Marte: “Hysaj ce la fa per giovedì? No, credo ne abbia per due settimane. A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso, fino a fine stagione dimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso a lui come a Maksimovic, sono a scadenza e stanno dando l’anima per il Napoli. Incredibile cosa debba gestire Gattuso, si tratta di sopravvivere. Questo va capito. Di Lorenzo? Adesso deve stringere i denti, poi rientreranno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il terzino azzurro Elseidlascerà il club di Aurelio de Laurentiis a fine. L’albanese è pronto ad una nuova avventura dopo le 6 stagioni, condite da 208 presenze ed un gol all’attivo. Queste le parole deldiMariu Giuffredi a Radio Marte: “ce la fa per giovedì? No, credo ne abbia per due settimane. A fineil suo capitolo sarà chiuso, fino a finedimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso a lui come a Maksimovic, sono a scadenza e stanno dando l’anima per il. Incredibile cosa debba gestire Gattuso, si tratta di sopravvivere. Questo va capito. Di Lorenzo? Adesso deve stringere i denti, poi rientreranno ...

