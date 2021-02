Napoli-Juventus, Torricelli: “Rrahmani? Ha urlato come se avesse preso un cazzotto da Tyson” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La Juventus non sbaglia mai due partite di fila”. Piene di convinzione le parole al Corriere di Torino di Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, in vista della sfida di Champions League contro il Porto. “Sottovalutarli complicherebbe ulteriormente un match difficile. I portoghesi giocano bene, sanno tenere palla. La Juve è più forte, ha qualcosa in più del Porto. Ma la superiorità va dimostrata sul campo”, ha aggiunto. Vietato dunque steccare due match di fila, dopo quello steccato contro il Napoli. Torricelli si è mostrato sorpreso per quanto riguarda l’esito del match del Diego Armando Maradona: “La Juve ha reagito al gol di Insigne, nella ripresa ha avuto tante occasioni. È andata sotto per un rigore dubbio e poi non è riuscita a raddrizzare la partita. Sono d’accordo con ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Lanon sbaglia mai due partite di fila”. Piene di convinzione le parole al Corriere di Torino di Moreno, ex calciatore della, in vista della sfida di Champions League contro il Porto. “Sottovalutarli complicherebbe ulteriormente un match difficile. I portoghesi giocano bene, sanno tenere palla. La Juve è più forte, ha qualcosa in più del Porto. Ma la superiorità va dimostrata sul campo”, ha aggiunto. Vietato dunque steccare due match di fila, dopo quello steccato contro ilsi è mostrato sorper quanto riguarda l’esito del match del Diego Armando Maradona: “La Juve ha reagito al gol di Insigne, nella ripresa ha avuto tante occasioni. È andata sotto per un rigore dubbio e poi non è riuscita a raddrizzare la partita. Sono d’accordo con ...

