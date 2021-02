Napoli-Juventus | Paratici e Nedved furibondi con il quarto uomo | “Vergognati | ca***” – Video

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Scintille fuori dal campo di gioco nel match di campionato tra. Fabioe Pavel, dirigenti dei bianconeri, sono stati ripresi col telefono, sugli spalti, mentre inveivano contro il, Gianpaolo Calvarese. Il disappunto è nato dopo la mancata seconda ammonizione ai danni di Giovanni Di Lorenzo. Per la cronaca, i padroni di casa hanno battuto la Juve per 1 a 0.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gli azzurri di Gattuso, dopo un momento difficile, cercano continuità di risultati, e sabato hanno battuto 1-0 la Juventus grazie al 100esimo gol di Insigne col Napoli.