Napoli-Juventus, le urla di Paratici contro Calvarese. Il dirigente rischia un'indagine (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Procura Federale potrebbe aprire una indagine dopo i fatti della sfida tra il Napoli e la Juventus. Leggi su 90min (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Procura Federale potrebbe aprire unadopo i fatti della sfida tra ile la

DecibelBellini : Risultato finale Napoli 1 Juventus 0 ?????? #Godo #ForzaNapoliSempre #NapJuv - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - rockett70 : RT @CucchiRiccardo: Alcune 'grandi' scelgono, per vincere, la tattica della difesa e della ripartenza. Napoli, Inter e Juventus, con pragma… - GiCalvagna : RT @supersonico1986: Iniziano le settimane europee per le italiane. Il programma: Porto-Juventus Lazio-Bayern Atalanta-Real Madrid Stella… -