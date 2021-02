Napoli, il comunicato sugli infortuni di Lozano e Ospina. Stop di 1 mese per il messicano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Attraverso un comunicato, il Napoli ha fatto il punto sugli infortuni rimediati sabato da Hirving Lozano e David Ospina contro la Juventus: ” Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra. I due calciatori azzurri hanno iniziato il percorso di riabilitazione”. Ovvero circa un mese di Stop per Lozano che salterà così il doppio confronto di Europa League col Granada, ma anche le sfide di campionato contro Atalanta, Benevento, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Attraverso un, ilha fatto il puntorimediati sabato da Hirvinge Davidcontro la Juventus: ” Hirvinge Davidhanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami perhanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Perdistrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra. I due calciatori azzurri hanno iniziato il percorso di riabilitazione”. Ovvero circa undiperche salterà così il doppio confronto di Europa League col Granada, ma anche le sfide di campionato contro Atalanta, Benevento, ...

Pippo44485477 : - infoitsport : Infortuni muscolari per Lozano e Ospina: il comunicato del Napoli - MCalcioNews : Napoli, il comunicato della società sull'esito degli esami per Lozano e Ospina - Ahkhlel_ : RT @DoNotCallMeJoe: Comunicato ufficiale: Youssef Othman ha ufficialmente firmato un accordo biennale con l'SSC Napoli. - sportli26181512 : Lozano e Ospina, esito esami: Gattuso e #Napoli in emergenza: La società ha comunicato le condizioni dell'attaccant… -