Napoli, gli azzurri tornano in campo dopo la giornata di riposo

Napoli – dopo il bel successo contro la Juventus gli azzurri devono fare di nuovo il conto degli infortunati. Ai lungodegenti si aggiungono infatti anche Lozano e Ospina che come gli altri sono stati assenti durante l'allenamento di oggi. dopo il successo sulla Juventus e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma giovedì in Spagna (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di riscaldamento. Successivamente seduta tecnica ed esercitazioni di passaggio. Chiusura con lavoro di posizione e possesso palla a tema. Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa ...

