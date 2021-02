Napoli, bullismo fuori scuola: bambino aggredito da gruppo di coetanei (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Atto di bullismo nella scuola media Ferdinando Russo di Pianura dove un bambino è stato aggredito fisicamente da un gruppo di altri giovani studenti non della stessa scuola. Queste le parole del consigliere della municipalità Pasquale Strazzullo, riportate da Cronache della Campania: “Un fenomeno già denunciato più volte che solo con la presenza costante delle forze dell’ordine si era riuscito ad arginare in passato. Mentre da un lato l’istituto scolastico si impegna a garantire la sicurezza all’interno del plesso monitorando gli ingressi scaglionati anche in virtù delle disposizioni di prevenzione al Covid, dall’altro diventa difficile prevedere ciò che accade all’esterno che resta di competenza delle forze dell’ordine. Il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Atto dinellamedia Ferdinando Russo di Pianura dove unè statofisicamente da undi altri giovani studenti non della stessa. Queste le parole del consigliere della municipalità Pasquale Strazzullo, riportate da Cronache della Campania: “Un fenomeno già denunciato più volte che solo con la presenza costante delle forze dell’ordine si era riuscito ad arginare in passato. Mentre da un lato l’istituto scolastico si impegna a garantire la sicurezza all’interno del plesso monitorando gli ingressi scaglionati anche in virtù delle disposizioni di prevenzione al Covid, dall’altro diventa difficile prevedere ciò che accade all’esterno che resta di competenza delle forze dell’ordine. Il ...

