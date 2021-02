Napoli, brutte notizie per Gattuso: Lozano out fino a marzo, salterà almeno 4 partire (Di lunedì 15 febbraio 2021) brutte notizie in arrivo per mister Gattuso, che fatta eccezione per l’ultima partita vinta in casa per 1-0 contro la Juventus, non sta passando un bel periodo in quanto a risultati e prestazioni della sua squadra. Ebbene per l’allenatore calabrese sono arrivati questa mattina gli aggiornamenti in merito alle condizioni di Hirving Lozano, attaccante messicano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021)in arrivo per mister, che fatta eccezione per l’ultima partita vinta in casa per 1-0 contro la Juventus, non sta passando un bel periodo in quanto a risultati e prestazioni della sua squadra. Ebbene per l’allenatore calabrese sono arrivati questa mattina gli aggiornamenti in merito alle condizioni di Hirving, attaccante messicano L'articolo

passiondfutbol : ??+++Brutte notizie in casa #Napoli, #Lozano out 2-3 settimane (stiramento alla coscia destra) e dunque salterà il m… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Stop per Lozano: il messicano torna a Marzo, i… - MianiAttilio : L’INTER BATTE LA LAZIO E CONQUISTA IL PRIMO POSTO IN SOLITARIA Brutte sconfitte per Juventus e Milan, mentre vincon… - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, brutte notizie per #Pirlo: niente #Porto per #Arthur | #Dybala prova a recuperare +++ - titty_napoli : RT @MammaUltra: Che brutte persone....... -