Napoli, ancora sanzioni al Centro Storico per mancato rispetto delle norme anticovid (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine per verificare che i cittadini rispettino le norme anti contagio. Nel Centro Storico, solo durante la serata di ieri, sono state sanzionate 4 persone. Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid, nel Centro Storico e in particolare in piazza del Gesù, piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Cisterna dell’Olio, Calata Trinità Maggiore e via San Sebastiano, hanno identificato 103 persone sanzionandone 4 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare bevande alcoliche in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Proseguono i controlli sul territorio da parteforze dell’ordine per verificare che i cittadini rispettino leanti contagio. Nel, solo durante la serata di ieri, sono state sanzionate 4 persone. Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazioneanti-Covid, nele in particolare in piazza del Gesù, piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Cisterna dell’Olio, Calata Trinità Maggiore e via San Sebastiano, hanno identificato 103 persone sanzionandone 4 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare bevande alcoliche in ...

