Napoli, altra giornata di freddo ma entro mercoledì arriverà la primavera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo un week end di gelo, Napoli, ed in generale tutto il sud Italia, torneranno a vivere delle giornate meno fredde ed anzi quasi primaverili. Il vento di Burion infatti , arrivato ieri al suo massimo picco, dovrebbe svanire entro il prossimo mercoledì 17. Una buona notizia per tutte le persone che odiano il freddo e che durante questo fine settimana romantico hanno conosciuto il tanto temuto vento proveniente dalla siberia. Tra sabato e domenica poi sono stati registrati anche alcuni danni in città. Tutto questo però finirà nelle prossime ore. Nei prossimi giorni è atteso un radicale cambiamento, con il ritorno di un clima più dolce. Secondo ilmeteo.it infatti già a partire da oggi un vasto campo di alta pressione dovrebbe sfiorare la penisola con un tempo via via più soleggiato.

