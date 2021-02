Nagelsmann contro il Bayern | “Bell’idea annunciare Upamecano poco prima dalla nostra partita”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Juliantecnico del Lipsia, ha deciso dibattere l’annuncio dell’acquisto di, annunciato dal club bavarese a ridosso delladella sua squadra: “Io e la mia squadra eravamo concentrati solo sullae non abbiamo dato peso a notizie arrivate a 20 minuti dall’inizio della gara.ha una clausola rescissoria e la decisione sul futuro spetta solo a lui. Per il resto dovete chiedere a chi ha pensato fosse una buona idea annunciarlo a 20 minuti da unadi Bundesliga. Io ero concentrato sull’Augsburg e sono soddisfatto dellaprestazione”. Foto: Kikcer L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Lipsia: Nagelsmann contro il Bayern su Upamecano VIDEO: L'allenatore del Lipsia, Nagelsmann: 'Upamecano? Assurdo...… - sportli26181512 : Lipsia, c'è voglia di impresa. Ma il Liverpool non perdona contro le tedesche: Lipsia, c'è voglia di impresa. Ma il… - sportli26181512 : #Bundesliga, il Lipsia batte 2-1 l'Augsburg e accorcia sul Bayern: La squadra di Nagelsmann consolida il secondo po… - sportface2016 : #Bundesliga #Lipsia ok nell'anticipo contro l'#Augsburg: ospiti ko 2-1, i ragazzi di Nagelsmann sono a -4 dal Bay… -

Ultime Notizie dalla rete : Nagelsmann contro

alfredopedulla.com

...tempo nella fase a gironi di questa edizione della Champions League mentre la squadra di... I biancocelesti hanno perso solo una delle sei partite di Championssquadre tedesche (due ...... e il Liverpool che ha vinto il girone con l'Atalanta, pur perdendo in casala Dea in una ... PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIVERPOOL LE SCELTE DINelle probabili formazioni di Lipsia ...Gli ottavi di finale della Uefa Champions League si preannunciano a dir poco esplosivi: tra le varie sfide spicca la super partita che vedrà contro Lipsia e Liverpool, che sarà decisiva sotto molti pu ...Scattano gli ottavi di finale della Champions: quattro partite tra martedì e mercoledì, le altre quattro settimana prossima. Mercoledì scende in campo la Juve contro il Porto ...