Nadia Cassini, la sexy attrice oggi: età, altezza, peso, primo e secondo marito, la bellissima figlia Kassandra (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con personalità come quella di Nadia Cassini basta il nome a riempire le menti degli spettatori. Lei, icona indiscussa delle pellicole cult tra gli anni Settanta e Ottanta, è stata il simbolo della passione e della sensualità nel Belpaese, e oltre. Complici un fisico longilineo e le movenze accattivanti, ha ritagliato un’immagine indelebile nei cuori ardenti dei fan. I motivi del suo successo sono stati prettamente estetici. La bellezza scultorea di cui è stata dotata da madre natura non è mai stata celata al pubblico. Nei suoi innumerevoli ruoli di donna oggetto nelle commedie sexy all’italiana è stata componente essenziale. Richiestissima ovunque, però, in altri contesti Nadia Cassini ha saputo far valere la sua indole fresca, sapendo conquistare, oltre che per l’aspetto estetico, anche per la ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con personalità come quella dibasta il nome a riempire le menti degli spettatori. Lei, icona indiscussa delle pellicole cult tra gli anni Settanta e Ottanta, è stata il simbolo della passione e della sensualità nel Belpaese, e oltre. Complici un fisico longilineo e le movenze accattivanti, ha ritagliato un’immagine indelebile nei cuori ardenti dei fan. I motivi del suo successo sono stati prettamente estetici. La bellezza scultorea di cui è stata dotata da madre natura non è mai stata celata al pubblico. Nei suoi innumerevoli ruoli di donna oggetto nelle commedieall’italiana è stata componente essenziale. Richiestissima ovunque, però, in altri contestiha saputo far valere la sua indole fresca, sapendo conquistare, oltre che per l’aspetto estetico, anche per la ...

priamar : @FreakManVirtue Per rispettare le quote rosa propongo Michela Miti e Nadia Cassini. - quartapresenza : @_oldboy0_ @barbybpgirl Io avevo la via crucis attaccata al muro moana pozzi lisa de leew Nadia cassini Samantha Fox e sabrina Salerno?? - Deiana_Luca9 : @GretaSalve Questa donna la amo follemente come voi avete amato Nadia Cassini negli anni 80,non mandatemela in lockdown - lamezzastagione : @Lore1968NL @SimonVannini @SabrinaSalerno Prima cosa questa panterona è ancora cosi adesso incredibile!! Secondo di… -