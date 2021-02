Myanmar, scontri alle proteste dopo il golpe: i militari sparano sui manifestanti. Arrestati 5 giornalisti – Il video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si inaspriscono le proteste contro la giunta militare in Myanmar. A Myitkyina, capitale della regione del Kachin, a nord del Paese, gli scontri tra manifestanti e militari hanno visto colpi d’arma da fuoco sulla folla. Secondo Amnesty International, i picchi di violenza in tutto il Myanmar e i casi di utilizzo di armi leggere sui manifestanti pacifici sono «comprovati, nonostante le smentite». Nelle strade della città birmana, inoltre, alcuni attivisti hanno denunciato l’arresto di 5 giornalisti che testimoniavano gli scontri per media locali. Tra questi: Ko Sai Hla Aung di Mizzima Media e Ko Htwal Aung di 74Media. In Myanmar, dove la libertà di informazione è in declino da anni, i fermi contro cronisti e canali ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si inaspriscono lecontro la giunta militare in. A Myitkyina, capitale della regione del Kachin, a nord del Paese, glitrahanno visto colpi d’arma da fuoco sulla folla. Secondo Amnesty International, i picchi di violenza in tutto ile i casi di utilizzo di armi leggere suipacifici sono «comprovati, nonostante le smentite». Nelle strade della città birmana, inoltre, alcuni attivisti hanno denunciato l’arresto di 5che testimoniavano gliper media locali. Tra questi: Ko Sai Hla Aung di Mizzima Media e Ko Htwal Aung di 74Media. In, dove la libertà di informazione è in declino da anni, i fermi contro cronisti e canali ...

