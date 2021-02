Musica Italiana Clubhouse: ecco l’esperimento senza precedenti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alcuni professionisti Musicali hanno deciso di collaborare tra loro per un esperimento senza precedenti. ecco “Musica Italiana Clubhouse” Impazza la mania Clubhouse, il nuovo social network che potrebbe rivoluzionare il settore Musicale e, forse, il modo di comunicare sul web. La comunità è in continua espansione, e promette di essere la “piazza digitale” più di tendenza del momento. In ogni “room” di Clubhouse si tengono delle conversazioni a tema, e l’utente può scegliere se limitarsi ad ascoltare o prendere parte alla discussione sempre e solo tramite audio. Per proteggere la privacy e i dati sensibili degli iscritti, il social network non permette la condivisione, la registrazione o il download dei messaggi ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alcuni professionistili hanno deciso di collaborare tra loro per un esperimento” Impazza la mania, il nuovo social network che potrebbe rivoluzionare il settorele e, forse, il modo di comunicare sul web. La comunità è in continua espansione, e promette di essere la “piazza digitale” più di tendenza del momento. In ogni “room” disi tengono delle conversazioni a tema, e l’utente può scegliere se limitarsi ad ascoltare o prendere parte alla discussione sempre e solo tramite audio. Per proteggere la privacy e i dati sensibili degli iscritti, il social network non permette la condivisione, la registrazione o il download dei messaggi ...

massyscalinci : RT @massimopetrossi: @Mahmood_Music ci mostra come può essere la nuova musica pop italiana: tecnica, salti di ottave, falsetti, yodeling, r… - xlokialmighty : @giuliloveslokii SIIIIIIIII So che non ne parlo mai ma ascolto moltissimo della musica italiana?????? - massyscalinci : RT @clocchan: Ma ragazzi poi diciamocela tutta c'è davvero qualcuno perfetto quando canta live? È il bello del live! Ci sono cantanti che s… - ARCHINIANARCHIN : RT @Antimo_Mallardo: Puoi dire di aver fatto un ottimo percorso e di aver raggiunto una credibilità artistica quando vieni presentata, meri… - clocchan : Ma ragazzi poi diciamocela tutta c'è davvero qualcuno perfetto quando canta live? È il bello del live! Ci sono cant… -