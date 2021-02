Musica: i Live Club tornano a vivere nella campagna 'L'Ultimo Concerto?' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia della Musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. I concerti ed eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.UltimoConcerto.it L'Ultimo Concerto? è un'iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e AssoMusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede insieme, per la prima volta, oltre centotrenta Live Club e circoli sparsi sull'intero territorio italiano. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia delladal vivo in Italiaa illuminarsi contemporaneamentestessa serata. I concerti ed eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www..it L'? è un'iniziativa promossa da KeepOn, Arci e Asso, con la collaborazione diDMA, che vede insieme, per la prima volta, oltre centotrentae circoli sparsi sull'intero territorio italiano. Una ...

marlenekuntz : In questo momento in cui la musica dal vivo è in sospeso, i live club rischiano la chiusura definitiva. Per support… - RaiRadio2 : Una serata di musica LIVE con @michele_bravi a #RaiRadio2 ?? Venerdì #12febbraio a #Back2Back Speciale Let's Play!… - TV7Benevento : Musica: i Live Club tornano a vivere nella campagna 'L'Ultimo Concerto?'... - kookliet : ENTREI NA LIVE E TA TOCANDO CONFIDENT A MUSICA DO JUNGKOOK - yoongerinee : RT @polpettae_: 'ascoltare la stessa canzone insieme è come condividere le stesse emozioni' ed ora pensiamo a tutte le live in cui ha asc… -