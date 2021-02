Musei attrezzati per partecipare alla campagna vaccinale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Iitaliani, svuotati a causa della pandemia, si stanno attrezzando per trasformarsi in centri di vaccinazione anti-Covid. Iitaliani stanno diventando centri di vaccinazione su Notizie.it.

redherring05 : RT @piemonte_italia: ScopriMiniera/ScopriAlpi è il principale sito dell'Ecomuseo della Val Germanasca. Oltre 4 km di gallerie e due diversi… - Capitano_14 : RT @piemonte_italia: ScopriMiniera/ScopriAlpi è il principale sito dell'Ecomuseo della Val Germanasca. Oltre 4 km di gallerie e due diversi… - piemonte_italia : ScopriMiniera/ScopriAlpi è il principale sito dell'Ecomuseo della Val Germanasca. Oltre 4 km di gallerie e due dive… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei attrezzati

La Stampa

Nel frattempo i furgonidi Poste italiane, scortati dai Carabinieri stanno consegnando ...e mostre. Il servizio di apertura al pubblico deie degli altri istituti e luoghi della ...Intanto due furgonidel corriere espresso Sda di Poste italiane, scortato dai ...e mostre Il servizio di apertura al pubblico deie degli altri istituti e luoghi della cultura (...Csì, da oggi, sarà possibile ammirare nuovamente le collezioni del museo che offrono un quadro completo del patrimonio paleontologico astigiano, con la balenottera Tersilla, la «Viglianottera» e l’acq ...Da giovedì prossimo negli ospedali lombardi parte la fase 2 per gli over 80 e per i cronici. Portale online dal 15, ma non sarà ancora possibile ...