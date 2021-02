MotoGp, Vinales: “Siamo concentrati su ciò che verrà” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “L’anno scorso è stato un anno pazzo per tutti noi. Ce lo Siamo lasciati alle spalle e ci concentreremo su ciò che verrà. Con i due test cancellati a Sepang dovrò aspettare ancora un po’ per guidare di nuovo la mia M1. E’ una lunga pausa invernale, quindi mi sento impaziente di lavorare. Dopo esserci goduti un po’ di riposo durante la bassa stagione, Siamo tutti entusiasti di ricominciare a lavorare. Non abbiamo molte opportunità di test, solo quello in Qatar, quindi dovremo essere subito al massimo“. Queste le dichiarazioni di Maverick Vinales, alla quinta stagione con la Yamaha e in lotta nel 2020 sino a due gare dal termine per il titolo. Ottimista anche Fabio Quartararo: “Sono entusiasta di iniziare la nuova stagione, soprattutto perché sono in una nuova squadra. Durante la mia carriera sono sempre stato in grado ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “L’anno scorso è stato un anno pazzo per tutti noi. Ce lolasciati alle spalle e ci concentreremo su ciò che. Con i due test cancellati a Sepang dovrò aspettare ancora un po’ per guidare di nuovo la mia M1. E’ una lunga pausa invernale, quindi mi sento impaziente di lavorare. Dopo esserci goduti un po’ di riposo durante la bassa stagione,tutti entusiasti di ricominciare a lavorare. Non abbiamo molte opportunità di test, solo quello in Qatar, quindi dovremo essere subito al massimo“. Queste le dichiarazioni di Maverick, alla quinta stagione con la Yamaha e in lotta nel 2020 sino a due gare dal termine per il titolo. Ottimista anche Fabio Quartararo: “Sono entusiasta di iniziare la nuova stagione, soprattutto perché sono in una nuova squadra. Durante la mia carriera sono sempre stato in grado ...

