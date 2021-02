MotoGP, presentata la nuova Yamaha 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Yamaha, presentata la nuova M1 2021. Jarvis: “Ho molta fiducia in Quartararo, perché questo sarà il suo terzo anno in MotoGP”. presentata la nuova Yamaha 2021, che sarà affidata in pista a Quartararo e Vinale, due giovani talenti in grado di imporsi e di portare la casa costruttrice in cima alla classifica. presentata la nuova Yamaha 2021 C’è ottimismo intorno alla nuova Yamaha. I piloti sono giovani ma sono veloci, sono veterani, sanno come stare in sella e come stare in pista. Per quanto riguarda la moto, Meregalli assicura che i lavori procedono nella giusta direzione. Insomma, la Yamaha ha ambizioni di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021)laM1. Jarvis: “Ho molta fiducia in Quartararo, perché questo sarà il suo terzo anno in”.la, che sarà affidata in pista a Quartararo e Vinale, due giovani talenti in grado di imporsi e di portare la casa costruttrice in cima alla classifica.laC’è ottimismo intorno alla. I piloti sono giovani ma sono veloci, sono veterani, sanno come stare in sella e come stare in pista. Per quanto riguarda la moto, Meregalli assicura che i lavori procedono nella giusta direzione. Insomma, laha ambizioni di ...

