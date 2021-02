MotoGp: la Yamaha cerca la leadership tecnica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel giorno della presentazione del team ufficiale, Yamaha ha posto l’accento sugli sforzi tecnici che la casa ha fatto per essere della partita nel 2021. Lo scorso anno pur avendo vinto parecchi GP ad Iwata non hanno raggiunto ne il titolo piloti ne il titolo costruttori. La moto ha presentato dei gap dalla concorrenza sia dal punto di vista motoristico, ovvero la velocità massima, sia dal punto di vista telaistico ovvero il grip al posteriore. Il lavoro si è concentrato su aerodinamica, telaio e forcellone, cercando un equilibrio simile a quello manifestato dalla moto di Morbidelli nel 2020. Dal punto di vista delle prestazioni, essendo il motore congelato, i tecnici si sono dedicati al sistema di scarico ed accelerazione. E’ lo stesso Maio Meregalli che sottolinea la situazione: “Introdurremo una nuova aerodinamica e lavoreremo su forcellone e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel giorno della presentazione del team ufficiale,ha posto l’accento sugli sforzi tecnici che la casa ha fatto per essere della partita nel 2021. Lo scorso anno pur avendo vinto parecchi GP ad Iwata non hanno raggiunto ne il titolo piloti ne il titolo costruttori. La moto ha presentato dei gap dalla concorrenza sia dal punto di vista motoristico, ovvero la velocità massima, sia dal punto di vista telaistico ovvero il grip al posteriore. Il lavoro si è concentrato su aerodinamica, telaio e forcellone,ndo un equilibrio simile a quello manifestato dalla moto di Morbidelli nel 2020. Dal punto di vista delle prestazioni, essendo il motore congelato, i tecnici si sono dedicati al sistema di scarico ed accelerazione. E’ lo stesso Maio Meregalli che sottolinea la situazione: “Introdurremo una nuova aerodinamica e lavoreremo su forcellone e ...

